Еврейский Новый год 2020: как красиво и оригинально поздравить с Рош ха-Шана

Еврейский новый год Рош ха-Шана верующие будут праздновать два дня подряд - с 19 по 20 сентября. Название переводится как "голова года" и символизирует начало нового жизненного цикла и подведение итогов уходящего года.

В эти дни принято зажигать дома свечи, посещать синагогу, где слушать звуки шофара - бараньего рога, который трубит до самых небес. А также совершать ташлих - верующие собираются на берегу реки или озера, молятся и вытряхивают из карманов крошки, как бы скармливая рыбам грехи, совершенные в уходящем году.

Период празднований именуется "йом-ха-арихта" ("один длинный день"). И в эти дни запрещена абсолютно любая работа кроме приготовления еды. На стол подают гранаты (если они не растут в регионе, то яблоки), мед для сладкого года, традиционный хлеб халу, морковь, нарезанную кружками (символизирует монеты), а также рыбу обязательно с головой.

И хотя это великое событие не принято отмечать шумно, всегда можно отправить родным и близким красивые открытки и стихи с поздравлениями. В нашем материале - красивые картинки и слова для Рош ха-Шана.

Поздравления с еврейским Новым годам в стихах и открытках

Сладкого года, души очищенья,

Частью желаю вам стать "Книги жизни",

Искренних чувств, и в делах всех прощенья,

Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.

В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,

Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

***

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.



Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

Праздник Рош ха-Шана.

Справляем Новый год!

Пусть радости и счастье

Он всем вам принесет.



Пусть будут все здоровы,

Преследует успех,

Пусть множится богатство,

Звучит задорный смех.

***

В светлый праздник, Рош-ха-Шана,

Вместе будет, вся семья

Соберитесь за столом,

Пусть веселье, входит в дом,

Друг другу счастья пожелайте,

И с песней Новый год прославьте!

Отмечает еврейский народ

Рош ха-Шана - такой новый год,

Принесет он пускай Вам достатка,

И в семье будет все пусть в порядке,

Пусть с веселою нотой пройдет,

Этот праздник большой Новый год!

***

В белых праздничных одеждах

Мы встречаем Рош ха-Шана,

Поздравляем с Новым годом

Мы евреев в разных странах.



Пусть шофара трубный звук

В наших душах отзовется,

Новых дней счастливый счет

С Рош ха-Шана пусть начнется.

От грехов освободиться,

Из ручья воды напиться -

Рош ха-Шана наступил,

Чтобы мир везде царил.

Надевай свои наряды,

Прогони обиды прочь,

Не забудь про все обряды -

Чтобы людям всем помочь.

***

Ночь в молитвах проведем,

Завершим сегодня тшуву.

Сладко, жирно за столом,

Подари подарок другу.



Нам печалиться нельзя,

Ведь евреи все едины!

Поспешим к реке, скользя,

Прочитаем Тору миром!

Поздравляем с Рош ха-Шана в прозе и красивых картинках

Желаю Вам достатка в доме, чтобы Новый год был щедр на подарки и богатства, на эмоции и любовь, на доброту и понимание. Пусть в семье царит порядок, мир, уважение друг к другу, а каждый день дарит победы и успехи!

***

Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

С праздником! Пусть этот год будет щедрым на подарки, чтобы любовь не покидала стены дома и сердца, чтобы веселый смех всегда слышался. Желаю благополучия и процветания, чтобы были силы и финансы двигаться и развиваться!

***

Пусть вести благие разнесутся по дому, чтобы были прощены все ошибки и неверно сказанные слова. Желаю мира в семье, понимания и благополучия в доме. Пусть Новый год станет щедрым на хорошие вести и добрые поступки.

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

Пусть громко затрубит шофар. Пусть все ненастья уйдут прочь. Пусть этот праздник будет сладким как мед. Пусть душа раскается в лихих поступках. Пусть сердце возродит добрую надежду. Пусть Господь дарует счастливый и богатый год!

***

От души поздравляем весь наш великий народ с праздником, желаем, чтобы за поступки уходящего года никому не было стыдно ни перед богом, ни перед собой, чтобы новый год и новый этап жизни принесли исключительно хорошие события в дом каждого еврея.

Картинка с Рош ха-Шана (фото: pixabay.com)

Видеопоздравления с еврейским Новым годом

Поздравление с Рош ха-Шана (видео: YouTube)

Поздравление с Рош ха-Шана (видео: YouTube)

Раньше мы писали, что нельзя делать на Рош ха-Шана, чтобы не навлечь беду.