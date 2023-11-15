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Євгенія Емеральд заявила, що на її життя здійснили замах: що сталося

Ексвійськова Емеральд розповіла про замах на життя (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлія Гаюк

Колишня військова, а сьогодні поліцейська в декреті Євгенія Емеральд заявила, що на її життя здійснили замах. У цьому вона підозрює поплічників Стипанюка.

Про це Євгенія розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Вона каже, що після виходу найпершого інтерв'ю за її автівкою був постійний "хвіст". Два автомобілі, які стежили за Емеральд, вдалося ідентифікувати.

Машину самої військової її охоронець щовечора забирає до себе. Виявилося, що біля його під'їзду стоять ті самі автівки, які й були "хвостами".

Згодом під підкрилком заднього колеса було виявлено GPS-трекер руху. Жінка переконана, що навіть у неї вдома є приховані камери чи пристрої для прослуховування.

Більше деталей про замах Євгенія не розголошує, адже наразі триває слідство.

"Йде експертиза, слідчі дії. Це буде неправильно (розповісти деталі замаху - ред.), щоб не підставляти слідчих. Скажу, що це було, все зафіксовано. Наразі йде розслідування. Є відкриття справи, тому це не вигадки", - підтвердила Емеральд.

 

Раніше Євгенія Емеральд заявила про наміри позбавити Стипанюка батьківських прав.

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Євгенія ЕмеральдДомашнє насильство