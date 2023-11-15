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Евгения Эмеральд заявила, что на ее жизнь покушались: что произошло

Эксвейская Эмеральд рассказала о покушении на жизнь (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлия Гаюк

Бывшая военная, а сегодня полицейская в декрете Евгения Эмеральд заявила, что на ее жизнь покушались. В этом она подозревает приспешников Стипанюка.

Об этом Евгения рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Она говорит, что после выхода первого интервью за ее автомобилем был постоянный "хвост". Два автомобиля, следивших за Эмеральд, удалось идентифицировать.

Машину самой военной ее телохранитель каждый вечер забирает к себе. Оказалось, что у его подъезда стоят те самые автомобили, которые и были "хвостами".

Впоследствии под подкрылком заднего колеса был обнаружен GPS-трекер движения. Женщина убеждена, что даже у нее дома есть скрытые камеры или прослушивающие устройства.

Больше деталей о покушении Евгения не разглашает, ведь продолжается следствие.

"Идет экспертиза, следственные действия. Это будет неправильно (рассказать детали покушения - ред.), чтобы не подставлять следователей. Скажу, что это было, все зафиксировано. Сейчас идет расследование. Есть открытие дела, поэтому это не выдумки", - подтвердила Эмеральд.

 

Ранее Евгения Эмеральд заявила о намерениях лишить Стипанюка родительских прав.

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