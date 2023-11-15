Евгения Эмеральд заявила, что на ее жизнь покушались: что произошло

Она говорит, что после выхода первого интервью за ее автомобилем был постоянный "хвост". Два автомобиля, следивших за Эмеральд, удалось идентифицировать.

Машину самой военной ее телохранитель каждый вечер забирает к себе. Оказалось, что у его подъезда стоят те самые автомобили, которые и были "хвостами".

Впоследствии под подкрылком заднего колеса был обнаружен GPS-трекер движения. Женщина убеждена, что даже у нее дома есть скрытые камеры или прослушивающие устройства.

Больше деталей о покушении Евгения не разглашает, ведь продолжается следствие.

"Идет экспертиза, следственные действия. Это будет неправильно (рассказать детали покушения - ред.), чтобы не подставлять следователей. Скажу, что это было, все зафиксировано. Сейчас идет расследование. Есть открытие дела, поэтому это не выдумки", - подтвердила Эмеральд.