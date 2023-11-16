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Євгенія Емеральд розповіла про власні політичні амібіції: "не буду стверджувати, що мене там не буде"

Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлія Гаюк

Після розголосу власної історії Євгенія Емеральд почала активно говорити про проблему домашнього насилля в Україні. Ба більше - колишня військова ділиться, що вже бере участь у певних змінах у державі, хоча й не розповідає деталі.

Чи є в Євгенії політичні амбіції, вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Емеральд пригадує, що раніше справді мала політичні амбіції. Проте заглибившись у це питання, зрозуміла, що це не для неї. З огляду на теперішню ситуацію у своєму житті Євгенії каже, що дуже багато людей пророчать політику.

"Зараз казати щось про політику не можу. Я не буду стверджувати, що мене точно там не буде. Я не знаю, це життя. Мені важливо змінювати. Наразі я не бувши політиком впроваджую зміни, й мене це повністю влаштовує. Додаткові статуси мені не потрібні", - сказала вона.

Однак попри це жінка однозначно планує пов'язати своє життя з боротьбою проти домашнього насилля.

"Планів дуже багато. Я напишу книгу "З жінкою так не можна". Усе, що стосується цієї теми, я в ній буду. Я думаю, що нам вдасться знизити відсоток усього цього", - переконує Євгенія.

Крім того, вона налаштовна довести справу зі Стипанюком до логічного завершення, щоб показати іншим жінкам, що справедливість існує.

 

Додамо, що Євгенія Емеральд заявила про те, що позбавить Стипанюка батьківських прав.

Поліцейська в декреті також розповіла про замах на її життя. У цьому вона підозрює колишнього чоловіка та його поплічників.

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Євгенія Емеральд