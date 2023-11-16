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Евгения Эмеральд рассказала о своих политических амибициях: "не буду утверждать, что меня там не будет"

Евгения Эмеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлия Гаюк

После огласки собственной истории Евгения Эмеральд начала активно говорить о проблеме домашнего насилия в Украине. Более того - бывшая военная делится, что уже участвует в определенных изменениях в государстве, хотя и не рассказывает детали.

Есть ли у Евгении политические амбиции, она рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Эмеральд напоминает, что раньше у нее действительно были политические амбиции. Однако, углубившись в этот вопрос, поняла, что это не для нее. Учитывая нынешнюю ситуацию в своей жизни Евгении говорит, что очень много людей предсказывают политику.

"Сейчас говорить что-либо о политике не могу. Я не буду утверждать, что меня точно там не будет. Я не знаю, это жизнь. Мне важно менять. Сейчас я не будучи политиком внедряю изменения, и меня это полностью устраивает. Дополнительные статусы мне не нужны", - сказала она.

Однако, несмотря на это, женщина однозначно планирует связать свою жизнь с борьбой против домашнего насилия.

"Планов очень много. Я напишу книгу "С женщиной так нельзя". Все, что касается этой темы, я в ней буду. Я думаю, что нам удастся снизить процент всего этого", - убеждает Евгения.

Кроме того, она готова довести дело со Стипанюком до логического завершения, чтобы показать другим женщинам, что справедливость существует.

 

Добавим, что Евгения Эмеральд заявила о том, что лишит Стипанюка родительских прав.

Полицейская в декрете также рассказала о покушении на ее жизнь. При этом она подозревает бывшего супруга и его приспешников.

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Євгенія Емеральд