Евгения Эмеральд рассказала о своих политических амибициях: "не буду утверждать, что меня там не будет"

Эмеральд напоминает, что раньше у нее действительно были политические амбиции. Однако, углубившись в этот вопрос, поняла, что это не для нее. Учитывая нынешнюю ситуацию в своей жизни Евгении говорит, что очень много людей предсказывают политику.

"Сейчас говорить что-либо о политике не могу. Я не буду утверждать, что меня точно там не будет. Я не знаю, это жизнь. Мне важно менять. Сейчас я не будучи политиком внедряю изменения, и меня это полностью устраивает. Дополнительные статусы мне не нужны", - сказала она.

Однако, несмотря на это, женщина однозначно планирует связать свою жизнь с борьбой против домашнего насилия.

"Планов очень много. Я напишу книгу "С женщиной так нельзя". Все, что касается этой темы, я в ней буду. Я думаю, что нам удастся снизить процент всего этого", - убеждает Евгения.

Кроме того, она готова довести дело со Стипанюком до логического завершения, чтобы показать другим женщинам, что справедливость существует.