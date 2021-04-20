Евгений Клопотенко похвастался большой победой для Украины: "впервые в истории!"

Евгений Клопотенко, который недавно рассказал, как изменится школьное меню , стал единственным украинцем, которого организаторы всемирно известного ресторанного рейтинга журнала Restaurant The World's 50 Best Restaurants включили в список 50 Next - список профессионалов, которые расширяют границы гастрономии.

Как так произошло и что это значит для Украины - читайте в нашем материале ниже .

Организаторы премии считают, что украинский шеф-повар и победитель шоу МастерШеф "переписал кулинарную книгу своей страны".

"Евгений Клопотенко имеет две главные цели: улучшить культуру питания Украины и показать ее миру. Он сделал серьезные прорывы благодаря своей работе, совершив революцию в организации общественного питания и обучении людей местной кухни с помощью статей, видео и книг, но он не остановится, пока мир не признает кулинарную силу его страны", - говорится на сайте премии.

Клопотенко вошел в рейтинг The World's 50 Best Restaurants

Реакция самого Клопотенко

Сам шеф-повар признается: его до сих пор переполняют эмоции.

"Я не могу до конца осознать того, что произошло. Быть избранным из сотен претендентов в список из 50 профессионалов, которые меняют мировую гастрономию, для меня является признанием того, что я на верном пути", - рассказал он в Instagram.

По словам Евгения, включения украинского шеф-повара в список 50 Next означает, что Украина появилась на гастрономической карте мира.

"Тот факт, что представители 50 Next обратили внимание на Украину и выбрали меня в список - огромная победа для Украины, потому что это впервые наша страна отмечена в мировых ресторанных рейтингах такого уровня. Это открывает огромное окно возможностей, в Украине много талантливых шефов, которые заслуживают мирового признания", - пояснил известный кулинар.

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)