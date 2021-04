Євген Клопотенко похвалився величезною перемогою для України: "вперше в історії!"

Євген Клопотенко, який нещодавно розповів, як зміниться шкільне меню, став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого ресторанного рейтингу журналу Restaurant The World's 50 Best Restaurants включили до списку 50 Next - переліку професіоналів, які розширюють кордони гастрономії.