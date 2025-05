Євген Клопотенко vs Джеймі Олівер: як Україна обійшла Британію в реформі шкільного харчування

Вас також може зацікавити:

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: МОН, Держпродспоживслужба, ексклюзивні коментарі шеф-кухаря Євгена Клопотенка, Daily Mail, The Independent, дослідження AKO Foundation, The Guardian, School Meals and Nutritional Standards.