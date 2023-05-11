Клопотенко розповів, як засолити ідеальну червону рибу: буде смачно та швидко (відео)

Що нам знадобиться

Свіжа червона риба на шкірці

4 столові ложки солі

1-2 столові ложки цукру

Кріп для декору

Для соління ви можете обирати будь-яку червону рибу, яку любите. Але важливо, щоб вона була саме на шкірці, тому що зберігає вологість у рибі. Інакше страва може вийти сухою.

Як засолити рибу покроково

Покладіть рибу в ємкість, засипте її сіллю. До речі, краще використовувати крупну сіль, тому що дрібна легко може всотатися в саму рибу.

Після цього додайте цукор. Ви можете змінювати його кількість залежно від того, наскільки солодку рибу любите.

Наступним кроком гарно обваляйте рибу в суміші солі та цукру. Крім того, ви можете додавати до риби улюблені спеції та гратися зі смаками. Тепер відправте рибу до холодильника на чотири години. За цей час риба повинна стати пружнішою.

Коли риба буде готовою, промийте її декілька секунд під проточною водою, щоб забрати зайву сіль. Ваша солона червона риба готова!