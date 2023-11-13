Євген і Наталія Синельникові: Українські міста - центри героїзму, люди, які там - надлюди

Зйомки 2 сезону тревел-шоу про Україну (фото з особистого архіву Синельникових)

Чому саме ці міста?

Наталія: Беззаперечно, звичне життя та звичні нам звуки змінилися. В усіх обласних центрах, містах та селах. У першому сезоні шоу ми могли в цьому переконатися, навіть Карпати почали хвилюватися, тиша могутніх гір почала звучати, тривожно звучати.

Цього сезону ми вирішили зробити акцент на містах, що знаходяться ближче до епіцентру подій. Ми хочемо показати як змінилися вони, але як стійко та витривало, попри все, вони знаходять сили жити, радіти, допомагати та тримати оборону.

Євген: Насправді, ми хочемо почути кожне місто України, почути самі, щоб послухали ви та весь світ. Але саме ці міста зараз мають надважливу місію. Вони мають бути незламними, додавати впевненості та підтримувати. Ми не змогли пройти повз, і якнайшвидше захотіли зняти проєкт там.

Зйомки 2 сезону шоу "Як звучить світ… Україна" (фото з особистого архіву Синельникових)

Що для вас означають зйомки цього сезону?

Наталія: Кожен знімальний день, кожен звук та мотив для мене значить багато. Я занурююсь у процес і присвячую йому всю себе. Я досліджую Україну разом з класною командою, ми досліджуємо її для аудиторії. Це насправді мотивує.

Зараз стоїть гостра потреба у тому, щоб українцям та іноземцям відкривати Україну по-новому, створювати гарні асоціації, знову і знову показувати незламний бойовий дух. Який не тільки у людей, а й у будівель, природи і всього, що знаходиться там.

Цей сезон був нелегким, бо відчувалося хвилювання. Було багато емоцій і переслідувало розуміння того, що так спокійно як колись, ці міста не зазвучать ще довго.

Євген: Для мене цей сезон - це мотивація. Я вражений жителями цих міст, який дух в цих людей, атмосферою, що панує на вулицях, повітрям. Кожен звук, який ми знаходимо такий впевнений, трішки тривожний, але незламний водночас.

Після стількох знімальних днів я сам собі кажу, що ми не маємо права здаватися ні на хвилинку, ні думками, ні діями. Тут люди щодня радісно та впевнено роблять все задля перемоги, задля підтримки наших бійців.

Цей сезон однозначно змусив мене багато переосмислити. Збираючи ці всі звуки, ми не тільки слухаємо, ми створюємо з них музику. У кожного міста буде свій музичний трек, своя мелодія. Наш талановитий ведучий Євген Філатов (український композитор, саундпродюсер гурту ONUKA - Ред.) створює зі звичних звуків незвичайну музику, що показує характер кожного куточка України, у цьому сезоні ще й незламність та стійкість прифронтових міст.

Євген Філатов через звуки показує характер кожного куточка України (фото з особистого архіву Синельникових)

Який головний меседж другого сезону?

Наталія: Українські міста - центри героїзму, люди, що там - надлюди. У Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві щодня приймають сотні поранених, там зустрічаються після довгої розлуки, скільки звуків приховують ці міста… Звуків героїзму, надзвичайної сили, мужності.

Цей сезон - це мотивація для людей, які втратили віру, зловили хвилинку смутку чи забули, що відбувається. Ми хочемо звуками цих міст показати як незламно вони тримаються та виборюють перемогу, і вдень, і вночі. Ми прагнемо закохати українців у свої міста, показавши їхню красу та героїзм. Закликати повернутися після Перемоги мільйони жінок і дітей, які евакуювалися з війною, й разом відновлювати нашу Україну.

Євген: Ми маємо боротися до кінця. Ми маємо вірити в перемогу, при цьому проживати своє щасливе життя, не втрачати сенс. Адже для цього щохвилини прикладають дуже багато зусиль. І 2 сезон змусить кожного відчути це. А ще ми вкотре доводимо, що кожне наше місто - щось неймовірно гарне та сильне, а люди там справжні герої. - розповідає Євген

Новий сезон стане справжнім відкриттям для кожного. Так ці міста ще не звучали, так героїчно та боляче водночас, так голосно, але впевнено. Чекаємо вихід другого сезону, а маємо можливість послухати, як звучить Чернігів, Одеса, Карпати, Львів та Київ.

2 сезон шоу "Як звучить світ… Україна" скоро можна буде дивитися онлайн (фото з особистого архіву Синельникових)

Додамо, що перший сезон шоу "Як звучить Україна" можна подивитися прямо зараз на популярному YouTube-каналі про Україну та українців "УкрЮтюбПроєкт".