Евгений и Наталья Синельниковы: Украинские города - центры героизма, люди, которые там - сверхлюди

Съемки 2 сезона тревел-шоу об Украине (фото из личного архива Синельниковых)

Почему именно эти города?

Наталья: Безусловно, привычная жизнь и привычные нам звуки изменились. Во всех областных центрах, городах и селах. В первом сезоне шоу мы могли в этом убедиться, даже Карпаты начали беспокоиться, тишина могучих гор начала звучать, тревожно звучать.

В этом сезоне мы решили сделать акцент на городах, находящихся поближе к эпицентру событий. Мы хотим показать, как изменились они, но как стойко и выносливо, несмотря ни на что, они находят силы жить, радоваться, помогать и держать оборону.

Евгений: На самом деле мы хотим услышать каждый город Украины, услышать сами, чтобы послушали вы и весь мир. Но именно эти города сейчас имеют сверхважную миссию. Они должны быть несокрушимыми, придавать уверенности и поддерживать. Мы не смогли пройти мимо, и как можно скорее захотели снять проект там.

Съемки 2 сезона шоу "Як звучить світ… Україна" (фото из личного архива Синельниковых)

Что для вас означает съемки этого сезона?

Наталья: Каждый съемочный день, каждый звук и мотив для меня значит многое. Я погружаюсь в процесс и посвящаю ему всю себя. Я исследую Украину вместе с классной командой, мы исследуем ее для аудитории. Это действительно мотивирует.

Сейчас стоит острая потребность в том, чтобы украинцам и иностранцам открывать Украину по-новому, создавать хорошие ассоциации, снова и снова показывать несокрушимый боевой дух. Который не только у людей, но и у построек, природы и всего, что находится там.

Этот сезон был нелегким, потому что чувствовалось волнение. Было много эмоций и преследовало понимание того, что так спокойно как прежде эти города не зазвучат еще долго.

Евгений: Для меня этот сезон - это мотивация. Я поражен жителями этих городов, каков дух у этих людей, царящей на улицах атмосферой воздухом. Каждый звук, который мы находим такой уверенный, немного тревожный, но несокрушимый одновременно.

После стольких съемочных дней я сам себе говорю, что мы не имеем права сдаваться ни на минутку, ни мыслями, ни действиями. Здесь люди ежедневно радостно и уверенно делают все ради победы, поддержки наших бойцов.

Этот сезон однозначно заставил меня многое переосмыслить. Собирая все эти звуки, мы не только слушаем, мы создаем из них музыку. У каждого города будет свой музыкальный трек, своя мелодия. Наш талантливый ведущий Евгений Филатов (украинский композитор, саундпродюсер группы ONUKA - Ред.) создает из привычных звуков необычную музыку, показывающую характер каждого уголка Украины, в этом сезоне еще и несокрушимость и устойчивость прифронтовых городов.

Евгений Филатов через звуки показывает характер каждого уголка Украины (фото из личного архива Синельниковых)

Каков главный месседж второго сезона?

Наталья: Украинские города - центры героизма, люди, что там - сверхлюди. В Днепре, Запорожье, Николаеве каждый день принимают сотни раненых, там встречаются после долгой разлуки, сколько звуков скрывают эти города… Звуков героизма, необычайной силы, мужества.

Этот сезон - это мотивация для людей, которые потеряли веру, поймали минутку печали или забыли происходящее. Мы хотим звуками этих городов показать как несгибаемо они держатся и борются за победу, и днем, и ночью. Мы стремимся влюбить украинцев в свои города, показав их красоту и героизм. Призвать вернуться после Победы миллионы женщин и детей, эвакуировавшихся с войной и вместе восстанавливать нашу Украину.

Евгений: Мы должны бороться до конца. Мы должны верить в победу, при этом проживать свою счастливую жизнь, не терять смысла. Ведь для этого поминутно прикладывают очень много усилий. И 2 сезон заставит каждого почувствовать это. А еще мы еще раз доказываем, что каждый наш город - что-то невероятно красивое и сильное, а люди там настоящие герои. - рассказывает Евгений

Новый сезон станет настоящим открытием для каждого. Так эти города еще не звучали, так героически и больно одновременно, так громко, но уверенно. Ждем выход второго сезона, а есть возможность послушать, как звучит Чернигов, Одесса, Карпаты, Львов и Киев.

2 сезон шоу "Як звучить світ… Україна" скоро можно будет смотреть онлайн (фото из личного архива Синельниковых)

Добавим, что первый сезон шоу "Як звучить Україна" можно посмотреть прямо сейчас на популярном YouTube-канале об Украине и украинцах "УкрЮтюбПроект".