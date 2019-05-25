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На Эвересте массово гибнут туристы: что происходит

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 18:35
На Эвересте массово гибнут туристы: что происходит
На Эвересте за неделю погибли десять альпинистов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Для искателей приключений Эверест становиться последним, что видят альпинисты

На Эвересте выстроилась рекордная очередь из альпинистов. При этом число погибших при восхождении на самую высокую гору за неделю достигло десяти человек. Сегодня, 25 мая, погиб британский альпинист. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 44-летний Робин Хейнс Фишер рухнул и погиб в 150 метрах от вершины во время спуска. Ирландец Кевин Хайнс также умер на Эвересте в пятницу, ему было 56 лет.

Среди других погибших на этой неделе четверо из Индии, один человек из Непала, один австриец и один альпинист из США.

На Эвересте массово гибнут туристы: что происходит

На Эвересте за неделю погибли десять альпинистов (фото: instagram.com/nimsdai)

Стоит отметить, что этой весной Непал выдал выдали рекордное 381 разрешение на восхождение на Эверест. При этом одно такое разрешение стоит 11 тысяч долларов.

Поступали сообщения о стоящих в очереди альпинистов возле вершины. Фотография, показывающая хвост из альпинистов на Эвересте, была распространена в социальных сетях.

На Эвересте массово гибнут туристы: что происходит

На Эвересте за неделю погибли десять альпинистов (фото: instagram.com/nimsdai)

Эксперты отмечают, что погодные условия в этом году хуже, чем обычно. Наблюдается сильный ветер, который не позволяет альпинистам достигнуть вершины.

Рост числа людей, которые взбирались на Эверест и погибли, привел к тому, что количество разрешений на подъем теперь ограничено.

Число людей, поднимающихся на Эверест в 2019 году, может превысить прошлогодний рекорд 807 человек, достигших вершины.

Напомним, что спасатель сбил насмерть двух школьников под Кропивницким. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили поворот, который жители местных поселков называют "проклятым местом".

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