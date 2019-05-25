На Евересті туристи масово гинуть: що відбувається

На Евересті за тиждень загинули десять альпіністів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Для шукачів пригод Еверест стає останнім, що бачать альпіністи

На Евересті вишикувалася рекордна чергу альпіністів. При цьому кількість загиблих при сходженні на найвищу гору за тиждень досягла десяти осіб. Сьогодні, 25 травня, загинув британський альпініст. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що 44-річний Робін Хейнс Фішер впав і загинув в 150 метрах від вершини під час спуску. Ірландець Кевін Хайнс також помер на Евересті у п'ятницю, йому було 56 років.

Серед інших загиблих на цьому тижні четверо з Індії, одна людина з Непалу, один австрієць і один альпініст з США.

На Евересті за тиждень загинули десять альпіністів (фото: instagram.com/nimsdai)

Варто зазначити, що цієї весни Непал видав видали рекордний 381 дозвіл на сходження на Еверест. При цьому один такий дозвіл коштує 11 тисяч доларів.

Надходили повідомлення про альпіністів, які стоять у черзі біля вершини. Фото, що показує хвіст з альпіністів на Евересті, було поширено в соціальних мережах.

На Евересті за тиждень загинули десять альпіністів (фото: instagram.com/nimsdai)

Експерти зазначають, що погодні умови цього року гірші, ніж зазвичай. Спостерігається сильний вітер, який не дозволяє альпіністам досягти вершини.

Зростання числа людей, які підіймалися на Еверест і загинули, призвело до того, що кількість дозволів на підйом тепер обмежено.

Кількість людей, що піднімаються на Еверест в 2019 року, може перевищити торішній рекорд 807 осіб, які досягли вершини.

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