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Для евакуйованих із прикордоння Сумщини до Лебедина триває видача допомоги від Фонду Ахметова

Вівторок 11 червня 2024 14:46
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Для евакуйованих із прикордоння Сумщини до Лебедина триває видача допомоги від Фонду Ахметова Фото: видача допомоги від Фонду Ахметова триває у Лебедині (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У місті Лебедин Сумської області зараз живе чимало вимушених переселенців, адже частину регіону ворог обстрілює по кілька десятків разів на добу. Для евакуйованих із прикордоння області Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу, і зараз її видачі тривають.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

З початку 2024 року Фонд передав понад 10 тисяч продуктових наборів для мешканців Сумської області. У кожному з них — продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу «Шахтар» охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

Як отримати продуктовий набір? За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Рінат Ахметов
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