Для эвакуированных из приграничья Сумщины в Лебедин продолжается выдача помощи от Фонда Ахметова

В городе Лебедин Сумской области сейчас живет немало вынужденных переселенцев, ведь часть региона враг обстреливает по несколько десятков раз в сутки. Для эвакуированных из приграничной области Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь, и сейчас ее выдачи продолжаются.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

С начала 2024 Фонд передал более 10 тысяч продуктовых наборов для жителей Сумской области. В каждом из них продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба «Шахтер» охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU