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Єва Лонгорія у сяючій сукні затьмарила публіку (фото)

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Єва Лонгорія вміє та любить вражати публіку своїми образами, які щоразу дивують сильніше.

Про те, якою сукнею Лонгорія підкорила серця публіки зараз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Єва Лонгорія зачарувала сяючою сукнею

Єва любить з’являтися на публіці у яскравих образах, вона часто змінює зачіски та постійно вражає макіяжами і вбраннями. Ця любов супроводжує її як у реальному житті, так і у кіно. 

Цього разу Лонгорія прийшла на світський захід Joy Awards у сяючій сукні. Вона класична, але надзвичайно красива. Спочатку Єва засліпила всіх присутніх своєю чарівною посмішкою, а потім і сукнею. 

Акторка вирішила не відставати від трендів кількох останніх років і одягнула темно-сіру сукню з купою блискіток, які відбиваються при освітленні та створюють ефект "зоряного сяйва". 

Єва Лонгорія засліпила публіку своєю сукнею (фото: instagram.com/evalongoria)

Також її сукня є асиметричною з вирізом на одній нозі та з драпіруванням збоку на талії - це виглядає досить цікаво та відтіняє блиск. 

Свій образ Єва доповнила натуральним макіяжем у нюдових відтінках. Вона нафарбувала персикові губи, підвела очі та вії. А також жінка не оминула лінію вилиць, які підкреслила рум’янами. 

А ось волосся Лонгорія накрутила в акуратні та дуже пружні локони - це створює ефект свята та доповнює її жіночний образ. 

На премії Jou Awards акторка отримала нагороду, яку гордо тримає у руках на одному з фото за свою роботу “Flamin Hot”. Варто зазначити, що вона є режисеркою цього проекту.

У своєму дописі жінка подякувала колегам та організаторам премії.

"Щиро дякуємо Joy Awards за визнання "Flamin hot movie", який прекрасний вечір святкують артистів з усього світу! Маю честь розділити сцену з Ентоні Хопкінсом, Кевіном Костнером та Жан Рено!! Будь спокійним, моє серце", - пише Лонгорія.

Єва Лонгорія засліпила публіку своєю сукнею (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше ми розповідали про те, як Єва Лонгорія засвітилась у напівпрозорій сукні.

Також читайте наш матеріал про те, як Єва Лонгорія показала запальні танці на столі.

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