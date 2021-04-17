Цю популярну серед українців рибу визнали суперпродуктом
Нещодавно лікарі визнали популярну серед українців рибу суперпродуктом. Мова йде про оселедець, але є нюанс - рибку краще запікати або варити, а не солити чи купувати готові пресерви. Кому потрібно налягати на оселедець, в чому його користь, як вибрати відмінну рибу - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це пише lenta.ua.
На жаль, у нашій країні свіжовиловлену рибу купити не вийде. В якості альтернативи можна придбати свіжоморожений оселедець.
У чому полягає користь оселедця
На думку експертів, регулярне вживання риби чинить позитивний вплив на роботу серцево-судинної системи і щитовидної залози. У цій рибі містяться необхідні організму людини вітаміни, мінерали, а також амінокислоти та корисні жири.
Так, у порції оселедця міститься 1,5-2 добова норма Омега-3 жирних кислот, які:
- роблять шкіру пружною і еластичною,
- знижують ризик ранніх зморшок,
- допомагають правильній роботі мозку і сітківки очей,
- зменшують ризик депресій.
Ще в оселедці міститься велика кількість йоду, селену і вітаміну Е. Ця риба містить потужні антиоксиданти.
Який оселедець і кому краще не їсти
Лікарі рекомендують відмовитися від слабосоленого оселедця, а тим більше від оселедця в пресервах. Адже при консервації застосовують дуже шкідливий консервант уротропін, він закодований як Е239.
Крім того солоний оселедець шкідливий для гіпертоніків, оскільки сіль сприяє підвищенню тиску. Не рекомендується його вживання і при захворюваннях нирок і хвороб сечового міхура.
Як вибрати якісну рибу
- Зябри свіжої риби мають темно-червоний відтінок і пружню консистенцію.
- Запах не повинен бути гнильним.
- Очі в свіжовиловленого оселедця - червоні і чисті.
- Тушка риби повинна бути пружною, без нальоту і тріщин.
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