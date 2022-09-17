UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как этой зимой уменьшить счет за электроэнергию: такие способы существенно сэкономят деньги

Как уменьшить счет за элетроэнергию (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек может сократить свой счет за электроэнергию вдвое. Для этого нужно только изменить некоторые повседневные привычки. В результате счет в конце месяца будет значительно меньше.

Об этом пишет SantePlus.

Что нужно сделать

Оставьте жалюзи открытыми

Держите жалюзи открытыми, чтобы сохранить естественное освещение в доме. Кроме того, хорошо излучающее солнце обогатит теплом комнату.

Не включайте свет без надобности

Предпочитая естественное освещение, вам не нужно будет включать свет. Также выключайте свет в комнатах, которыми вы не пользуетесь или используете мало. К тому же лучше выбирать освещение с помощью ламп с низким энергопотреблением. В конце месяца ваш счет за электроэнергию уменьшится вдвое.

Носите теплые вещи в доме

Не стесняйтесь прикрыться пледами, одевать носки и свитера в доме. Также не забудьте оборудовать свой дом теплоизоляцией, которая, согласно нескольким исследованиям, может снизить затраты на электроэнергию до 70%.

Отключите зарядные устройства и приборы

Многие привыкли заряжать свой мобильный телефон в течение ночи. Однако, лучше выключить его, когда уровень заряда достигнет высокого процента.

Также не забывайте выключать из розетки электроприборы, которые потребляют энергию даже если они находятся в режиме ожидания, например тостер, микроволновку, чайник или кофеварку. Если оставить их включенными, они потребляют электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь.

Принимайте душ вместо ванны

Отдавайте предпочтение душу, а не ванне. Вы так избежите использования лишней воды. Ванна потребляет в среднем в три раза больше, чем душ.

Ранее мы сообщали, от каких обыденных вещей нужно отказаться, ради экономии денег.

Также мы писали, как можно распределить затраты в условиях жесткой экономии.

Читайте РБК-Украина в Google News
счетаэкономияЭлектроэнергия