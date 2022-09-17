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Як цієї зими зменшити рахунок за електроенергію: такі способи суттєво заощадять гроші

Як зменшити рахунок за елетроенергію (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Кожна людина може скоротити свій рахунок за електроенергію вдвічі. Для цього потрібно лише змінити деякі повсякденні звички. В результаті рахунок в кінці місяця буде значно менший.

Про це пише SantePlus.

Що потрібно зробити

Залиште жалюзі відкритими

Тримайте жалюзі відкритими, щоб зберегти природне освітлення у домі. Крім того, добре випромінююче сонце збагатить теплом кімнату.

Не вмикайте світло без потреби

Віддаючи перевагу природньому освітленню, вам не потрібно буде вмикати світло. Також вимикайте світло в кімнатах, якими не користуєтеся або використовуєте мало. До того ж краще вибирати освітлення за допомогою ламп із низьким енергоспоживанням. Наприкінці місяця ваш рахунок за електроенергію зменшиться вдвічі.

Носіть теплі речі в будинку

Не соромтеся прикритися пледами, одягати шкарпетки та светри в будинку. Також не забудьте обладнати свій будинок теплоізоляцією, яка, згідно з кількома дослідженнями, може зменшити витрати на електроенергію до 70%.

Від’єднайте зарядні пристрої та прилади

Багато людей звикли заряджати свій мобільний телефон протягом ночі. Однак, краще вимкнути його, коли рівень заряду досягне високого відсотка.

Також не забувайте вимикати з розетки електроприлади, які споживають енергію навіть якщо вони перебувають у режимі очікування, наприклад тостер, мікрохвильову піч, чайник або кавоварку. Якщо залишити їх увімкненими, вони споживають електроенергію, навіть якщо ви ними не користуєтеся.

Приймайте душ замість ванни

Віддавайте перевагу душу, а не ванні. Ви так уникнете використання зайвої води. Ванна споживає в середньому втричі більше, ніж душ.

Раніше ми повідомляли, від яких буденних речей потрібно відмовитися, задля економії грошей.

Також ми писали, як можна розподілити витрати в умовах жорсткої економії.

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