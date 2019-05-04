В этой семье никогда: Елизавета II "приструнила" Меган Маркл

Меган Маркл получила строгий выговор от королевы Великобритании Елизаветы II после скандала из-за яйца. Инцидент произошел в Виндзорском замке год назад - перед свадьбой с принцем Гарри будущая герцогиня Сассекская решила проверить некоторые блюда, которые собирались подать на приеме, рассказала журналистка и писательница Кэти Николл, передает Daily Mail.

По ее словам, Маган - бывшая актриса - настаивала на том, что должна быть "макробиотическая альтернатива" для некоторых гостей из голливудских звезд, соблюдающих диету, основанную на дзен-буддизме.

Меган Маркл очень расстроилась после того, как попробовала одно из блюд. Во вкусе она распознала наличие яйца, хотя повар заверил, что их в ингридиентах не использовали. Но 37-летняя невеста была твердо убеждена в обратном и разговаривала с ним на повышенных тонах.

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Королева, которая стала свидетельницей скандала, отвела невесту в сторонку и сказала ей, что так с людьми "в этой семье никогда мы не разговариваем".

Отметим, что этот эпизод стал одним из первых в череде "капризов" Меган, которая прославилась своим независимым характером и тягой нарушать традиции британской королевской семьи.

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Как сообщалось ранее, королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом, в котором герцогиня Сассекская просит своего отца перестать ее мучить. "Королевская корреспондентка" Николл сообщала, что Елизавета ІІ заявила, что вся эта ситуация вокруг напряженных отношений Меган со своей семьей "превращается в кошмар".

Также сообщалось о том, что беременная Меган Маркл взбесила Елизавету ІІ тем, что якобы решила после родов провести в духе голливудских звезд эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и малышом для популярного западного глянца.