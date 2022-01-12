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Цей "здоровий" продукт насправді може руйнувати ваш мозок

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Середа 12 січня 2022 14:05
Цей "здоровий" продукт насправді може руйнувати ваш мозок Фото: який продукт може нашкодити мозку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені з'ясували, що продукт харчування, який раніше вважався здоровим, насправді може погано впливати на мозок, викликати його згасання і шкодити клітинам.

Про це пише Express.co.

За висновками дослідників, рослинні олії, що містять незамінні жирні кислоти омега-6, можуть збільшувати ризик розвитку деменції - набутого недоумства, а також хвороби Альцгеймера, пошкоджуючи клітини мозку.

У яких продуктах міститься омега-6?

Продукти, що містять найвищі концентрації поживних речовин, це соєва олія, кукурудзяна олія, майонез, волоські горіхи, насіння соняшнику і мигдаль.

Вчені Інституту неврологічних захворювань Гладстона (США), з'ясували, що високий рівень арахідонової кислоти, жирної кислоти омега-6, пов'язаний зі змінами мозку, зазвичай зустрічаються у людей з хворобою Альцгеймера.

Результати, опубліковані в журналі Nature Neuroscience, показали, що занадто багато арахідонової кислоти може бути шкідливим для мозку.

Інші жирні кислоти - корисні

Хоча результати підкреслюють можливу зв'язок між омега-6 і хворобою Альцгеймера, інші омега-жирні кислоти можуть мати протилежний вплив на мозок.

Наприклад, омега-3, можуть захистити мозок від зниження когнітивних функцій.

Так, додавання в дієту омега-3 жирних кислот DHA запобігає проблемам з пам'яттю і зменшує запальні ефекти рафінованих продуктів.

Раніше ми писали, що може статися зі здоров'ям, якщо постійно їсти гранат з кісточками.

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