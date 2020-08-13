Этот заговор в праздник Маковея поможет привлечь деньги

Маковей или Медовый Спас в Украине в 2020 году православные верующие будут отмечать по традиции 14 августа. Большой религиозный праздник знаменует начало Успенского поста и известен сбором меда, которому издавна приписывали определенные сверхъестественные свойства.

А еще наши предки верили, что на Маковея многократно увеличивается сила молитвы и заговора, и можно просить высшие силы о различных благах, здоровье, привлекать достаток в дом, делать обереги и загадывать желание. Как это сделать и какие слова нужно произносить - в материале Styler.

Заговор на деньги

Чтобы привлечь финансовые потоки и пополнить свой бюджет, необходимо на Медовый Спас произнести такие слова и осуществить следующие действия:

Приготовьте мед 3 разных видов, кору с березового дерева и святую воду (кстати, обычную воду святить можно в этот самый праздник). В полдень левой рукой держите кору, а правой обмажьте подготовленным медом. Затем нужно лбом притронуться к коре и произнести:

Приди ко мне счастье, уйди горе. Радость - приди в гости, а я выгоню несчастье. Хочу себе такую жизнь сладкую, как и мед майский. Теперь у меня будет тройная радость, я ее заслужила/заслужил.

Отметим, что этот заговор нужно прочитать 3 раза, потом умыться святой водой и помыть в ней кору.

Стоит также добавить, что важно во время такого ритуала верить в свой заговор самому и читать его от души - можно не именно такой текст, а даже добавить что-нибудь от себя.

Какие обереги можно сделать на Маковея

В древние времена православные святили в храмах "маковые букеты", в состав которых входил чабрец, мята, васильки, ноготки. Также иногда добавляли головку подсолнуха или маковку. По приметам, самый сильный букет должен состоять из 17 растений. Тогда он станет настоящим оберегом в вашем доме.

Исполнение желания на Маковея

Бытовало поверье, что можно осуществить свою мечту, если съесть освященное яблоко и задумать при этом желание. Тут очень важно четко в уме проговорить загаданное и представить этот желанный образ.

Ранее мы рассказывали, что строго запрещено делать на Маковея или Медовый Спас в 2020 году.