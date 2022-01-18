Этот витамин поможет убрать головные боли и приступы мигрени: включите его в рацион

Группа китайских ученых под руководством специалиста по традиционной медицине из Чунцы доктора Чен Ху провела систематический осмотр рандомизированных контролируемых исследований, которые изучали влияние витамина D на пациентов с мигренью.

Исследователи выяснили, что добавка витамина D значительно может снизить количество приступов головной боли в месяц, количество дней с головной болью и улучшить общее состояние при приступах мигрени.

Ученые отметили, что выборка данных на данный момент не является полной, так как контрольные группы были не очень большими, а в регулярном анализе данных участвовало всего 300 человек.

Они добавили, что для более широкого изучения влияния витамина D и его положительные свойства в связи с частыми головными болями и мигренями, будут проведены дополнительные исследования.

Однако, людям с сезонными головными болями в связи с погодными условиями зимой и осенью стоит рассмотреть вариант с добавлением витамина D на регулярной основе, чтобы улучшить свое состояние.