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Цей вітамін допоможе прибрати головні болі і напади мігрені: включіть його в раціон

Автор: Анна Шиканова

Вчені стверджують, що вживання вітаміну D допомагає знизити кількість нападів головного болю і мігрені. У пацієнтів, які приймають цей вітамін на постійній основі, стан покращився буквально за місяць.

Такі результати показало недавнє дослідження, яке було проведено в Китаї, пише The American Journal of Emergency Medicine.

Група китайських вчених під керівництвом фахівця з традиційної медицини з Чунци доктора Чен Ху провела систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень, які вивчали вплив вітаміну D на пацієнтів з мігренню.

Дослідники з'ясували, що добавка вітаміну D значно може знизити кількість нападів головного болю в місяць, кількість днів з головним болем і поліпшити загальний стан при нападах мігрені.

Вчені відзначили, що вибірка даних на цей момент не є повною, через те, що контрольні групи були не дуже великими, а в регулярному аналізі даних брало участь всього 300 осіб.

Вони додали, що для більш широкого вивчення впливу вітаміну D і його позитивні властивості у зв'язку з частими головними болями та мігренями, будуть проведені додаткові дослідження.

Однак, людям з сезонними головними болями у зв'язку з погодними умовами взимку і восени варто розглянути варіант з додаванням вітаміну D на регулярній основі, щоб поліпшити свій стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали поради, як вижити при різких перепадах погоди та знизити негативний вплив на організм.

А також розповідали про те, які найпопулярніші продукти варто виключити зі свого раціону.

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