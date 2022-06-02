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Этот уникальный украинский корнеплод не уступает по витаминам лимону

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 12:08
Этот уникальный украинский корнеплод не уступает по витаминам лимону Фото: Хрен богат минеральными веществами (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Хрен - это овощ семейства крестоцветных. Немногие знают, что в нем столько же витамина С, как в апельсинах и лимонах. Кроме того, этот корнеплод богат минеральными элементами. В нем есть медь, железо и некоторые редкие минералы - бор, молибден, ванадий.

Об этом украинцам рассказала диетолог Светлана Фус.

Чем полезен хрен

Хрен также содержит эфирные масла, стимулирующие работу пищеварительной системы, благодаря чему лучше переваривается пища, увеличивается усвоение питательных веществ. Он усиливает секрецию пищеварительных соков и предотвращает повышенное газообразование.
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В этом овоще есть фермент пероксидаза, участвующая в нейтрализации свободных радикалов кислорода, накопление которых является фактором риска многих заболеваний. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в хрене, обладают бактерицидным и противоопухолевых действием.

Обычно хрен употребляют как добавку к мясу и холодцу. Его вкусно и полезно сочетать с тертой отварной свеклой, которая будет хорошим салатом к мясу.⁣⁣⠀

Кому нельзя есть хрен

Нужно соблюдать умеренность его потребления. Он может раздражать, а в случае употребления в большом количестве, может повреждать слизистую желудка.

Поэтому люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны принимать его с осторожностью.

Кроме того, хрен – растение из семейства крестоцветных, регулярное употребление которых в сыром виде может при йододефиците вызвать снижение функции щитовидной железы.

Поэтому употребляя хрен и другие крестоцветные следует следить за тем, чтобы продукты, содержащие йод, были в вашем рационе регулярно. Из-за раздражающего действия эфирных компонентов его следует осторожно использовать людям с заболеванием почек.⁣⁣⠀

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