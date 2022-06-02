Цей унікальний український коренеплід не поступається по вітамінам лимону

Хрін - це овоч сімейства хрестоцвітних. Мало хто знає, що в ньому стільки ж вітаміну С, як в апельсинах і лимонах. Крім того, цей коренеплід багатий мінеральними елементами. У ньому є мідь, залізо і деякі рідкісні мінерали - бор, молібден, ванадій.

Чим корисний хрін

Хрін також містить ефірні масла, що стимулюють роботу травної системи, завдяки чому краще перетравлюється їжа, збільшується засвоєння поживних речовин. Він підсилює секрецію травних соків і запобігає підвищене газоутворення.

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У цьому овочі є фермент пероксидаза, що бере участь в нейтралізації вільних радикалів кисню, накопичення яких є фактором ризику багатьох захворювань. Крім того, ефірні масла, що містяться у хріні, мають бактерицидну і протипухлинну дію.

Зазвичай хрін вживають як добавку до м'яса і холодцю. Його смачно і корисно поєднувати з тертим відвареним буряком, яка буде хорошим салатом до м'яса.⁣⁣⠀

Кому не можна їсти хрін

Потрібно дотримуватися помірності його споживання. Він може дратувати, а в разі вживання у великій кількості, може пошкоджувати слизову шлунка.

Тому люди, які страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту повинні приймати його з обережністю.

Крім того, хрін – рослина з сімейства хрестоцвітних, регулярне вживання яких в сирому вигляді може при йододефіциті викликати зниження функції щитовидної залози.

Тому вживаючи хрін і інші хрестоцвіті слід стежити за тим, щоб продукти, що містять йод, були у вашому раціоні регулярно. Через дратівної дії ефірних компонентів його слід обережно використовувати людям із захворюванням нирок.⁣⁣⠀