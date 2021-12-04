Этот сухофрукт поможет спасти от набора лишнего веса: уменьшает аппетит

Что показало исследование

Отмечается, что ученые провели 12-недельный тест, в котором приняли участие 2 контрольные группы. Одни ели чернослив и придерживались своей обычной диеты, а другие не ели сушеных слив, а ели, как обычно.

Результаты исследования показали, что чернослив повлиял на аппетит тестировщиков, а именно благодаря ему люди хотели меньше есть.

По словам президента Европейской ассоциации по изучению ожирения Джейсона Халфорда, опыт показал, что сушеные фрукты могут как вызывать сытость, так и включаться в рацион во время контроля веса.

Кроме того, специалисты исследовали количество веса, которое потерял каждый тестировщик за 12 недель. В частности, те кто ел чернослив, потеряли немного больше веса, чем те, кто его не ел.

Как добавил Халфорд, это первые данные, которые показали такую результативность и отсутствие побочных эффектов у людей.

Как известно, чернослив полезен при атеросклерозе, гипертонии, благодаря высокому содержанию солей калия. Обладает мочегонным действием, помогает справиться даже с сильными отеками, улучшает работу почек, способствует выведению шлаков и токсинов из организма.