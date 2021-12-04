Цей сухофрукт допоможе врятувати від набору зайвої ваги: зменшує апетит

Що показало дослідження

Зазначається, що вчені провели 12-тижневий тест, у якому взяли участь 2 контрольні групи. Одні їли чорнослив та дотримувалися своєї звичної дієти, а інші не споживали сушених слив, а їли, як зазвичай.

Результати дослідження показали, що чорнослив вплинув на апетит тестувальників, а саме завдяки йому люди хотіли менше їсти.

За словами президента Європейської асоціації з вивчення ожиріння Джейсона Халфорда, дослід показав, що сушені фрукти можуть як викликати ситість, так і включатися в раціон під час контролю ваги.

Окрім того, фахівці дослідили кількість ваги, яку втратив кожний тестувальник за 12 тижнів. Зокрема, ті хто їв чорнослив, втратили трохи більше ваги, ніж ті, хто його не їв.

Як додав Халфорд, це перші дані, які показали таку результативність та відсутність побічних ефектів у людей.

Як відомо, чорнослив корисний при атеросклерозі, гіпертонії, завдяки високому вмісту солей калію. Має сечогінну дію, допомагає впоратися навіть з сильними набряками, покращує роботу нирок, сприяє виведенню шлаків та токсинів з організму.