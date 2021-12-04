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Этот сухофрукт поможет спасти от набора лишнего веса: уменьшает аппетит

Новина українською →
Суббота 04 декабря 2021 17:11
Этот сухофрукт поможет спасти от набора лишнего веса: уменьшает аппетит Чернослив поможет от набора веса (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое показало, что чаще всего зимой много людей набирает лишний вес. Однако, специалисты говорят, что предотвратить это поможет чернослив.

Так, именно чернослив помогает лучше контролировать потребление пищи и уменьшает аппетит, пишет Nutrition Bulletin.

Что показало исследование

Отмечается, что ученые провели 12-недельный тест, в котором приняли участие 2 контрольные группы. Одни ели чернослив и придерживались своей обычной диеты, а другие не ели сушеных слив, а ели, как обычно.

Результаты исследования показали, что чернослив повлиял на аппетит тестировщиков, а именно благодаря ему люди хотели меньше есть.

По словам президента Европейской ассоциации по изучению ожирения Джейсона Халфорда, опыт показал, что сушеные фрукты могут как вызывать сытость, так и включаться в рацион во время контроля веса.

Кроме того, специалисты исследовали количество веса, которое потерял каждый тестировщик за 12 недель. В частности, те кто ел чернослив, потеряли немного больше веса, чем те, кто его не ел.

Как добавил Халфорд, это первые данные, которые показали такую результативность и отсутствие побочных эффектов у людей.

Как известно, чернослив полезен при атеросклерозе, гипертонии, благодаря высокому содержанию солей калия. Обладает мочегонным действием, помогает справиться даже с сильными отеками, улучшает работу почек, способствует выведению шлаков и токсинов из организма.

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