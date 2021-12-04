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Цей сухофрукт допоможе врятувати від набору зайвої ваги: зменшує апетит

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Субота 04 грудня 2021 17:11
Цей сухофрукт допоможе врятувати від набору зайвої ваги: зменшує апетит Чорнослив допоможе від набору ваги (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з Ліверпульського університету провели дослідження, яке показало, що найчастіше взимку багато людей набирає зайву вагу. Однак, фахівці кажуть, що запобігти цьому допоможе чорнослив.

Так, саме чорнослив допомагає краще контролювати споживання їжі та зменшує апетит, пише Nutrition Bulletin.

Що показало дослідження

Зазначається, що вчені провели 12-тижневий тест, у якому взяли участь 2 контрольні групи. Одні їли чорнослив та дотримувалися своєї звичної дієти, а інші не споживали сушених слив, а їли, як зазвичай.

Результати дослідження показали, що чорнослив вплинув на апетит тестувальників, а саме завдяки йому люди хотіли менше їсти.

За словами президента Європейської асоціації з вивчення ожиріння Джейсона Халфорда, дослід показав, що сушені фрукти можуть як викликати ситість, так і включатися в раціон під час контролю ваги.

Окрім того, фахівці дослідили кількість ваги, яку втратив кожний тестувальник за 12 тижнів. Зокрема, ті хто їв чорнослив, втратили трохи більше ваги, ніж ті, хто його не їв.

Як додав Халфорд, це перші дані, які показали таку результативність та відсутність побічних ефектів у людей.

Як відомо, чорнослив корисний при атеросклерозі, гіпертонії, завдяки високому вмісту солей калію. Має сечогінну дію, допомагає впоратися навіть з сильними набряками, покращує роботу нирок, сприяє виведенню шлаків та токсинів з організму.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвала продукти, які допоможуть запобігти печії.

Також ми писали, що лікарі розповіли про "здорову" їжу, яка може стати причиною розвитку серцевих захворювань.

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