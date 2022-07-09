Этот способ поможет вам сохранить огурцы свежими более недели

Огурцы относятся к тем овощам, которые, к сожалению, быстро портятся в домашних условиях.

Но есть один способ сохранить этот продукт питания подольше, пишет Express.

Огурцы, как и салат айсберг, содержат в себе 96% воды по объему. Они полезны и вкусны, но из-за большого объема воды могут возникнуть проблемы при попытке их хранения в течение длительного периода.

Один из экспертов рассказал, что наихудшим способом хранения является сберегать нарезанные огурцы в пластиковом пакете в холодильнике.

Лучший способ хранить дома огурцы

Еще один способ хранить огурцы, чтобы они оставались свежими и хранились дольше нескольких дней, — в бумажных полотенцах.

Огурцы, купленные в супермаркете, следует вынуть из пластиковой упаковки, вымыть и высушить.

После высыхания заверните их в бумажное полотенце или кухонное полотенце и поместите в пластиковый пакет с застежкой-молнией.

Полотенце поможет поглотить лишнюю внешнюю влагу во время их хранения. Не запечатывайте пакет, оставьте его немного открытым.

Секреты по хранению огурцов

Огурцы требуют достаточной циркуляции воздуха, поэтому лучше поместить их в ящик для овощей в холодильнике. Отметим, что эти овощи любят прохладу, а не пронзительный холод.

Держите их отдельно от любых других фруктов и овощей, которые выделяют много этиленового газа. Огурцы невероятно чувствительны к этому созревающему газу.

Помните, что их не нужно хранить рядом с бананами, помидорами и дынями.