ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот способ поможет вам сохранить огурцы свежими более недели

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 09:59
Этот способ поможет вам сохранить огурцы свежими более недели Фото: Как хранить дома огурцы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Огурцы относятся к тем овощам, которые, к сожалению, быстро портятся в домашних условиях.

Но есть один способ сохранить этот продукт питания подольше, пишет Express.

Огурцы, как и салат айсберг, содержат в себе 96% воды по объему. Они полезны и вкусны, но из-за большого объема воды могут возникнуть проблемы при попытке их хранения в течение длительного периода.

Один из экспертов рассказал, что наихудшим способом хранения является сберегать нарезанные огурцы в пластиковом пакете в холодильнике.

Лучший способ хранить дома огурцы

Еще один способ хранить огурцы, чтобы они оставались свежими и хранились дольше нескольких дней, — в бумажных полотенцах.

Огурцы, купленные в супермаркете, следует вынуть из пластиковой упаковки, вымыть и высушить.

После высыхания заверните их в бумажное полотенце или кухонное полотенце и поместите в пластиковый пакет с застежкой-молнией.

Полотенце поможет поглотить лишнюю внешнюю влагу во время их хранения. Не запечатывайте пакет, оставьте его немного открытым.

Секреты по хранению огурцов

Огурцы требуют достаточной циркуляции воздуха, поэтому лучше поместить их в ящик для овощей в холодильнике. Отметим, что эти овощи любят прохладу, а не пронзительный холод.

Держите их отдельно от любых других фруктов и овощей, которые выделяют много этиленового газа. Огурцы невероятно чувствительны к этому созревающему газу.

Помните, что их не нужно хранить рядом с бананами, помидорами и дынями.

Как мы ранее писали, этот способ поможет сохранить морковь надольше.

Читайте также, как хранить картофель дома без холодильника месяцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
огурцы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь