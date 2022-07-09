Цей спосіб допоможе вам зберегти огірки свіжими більше тижня

Огірки відносяться до тих овочів, які, на жаль, швидко псуються в домашніх умовах.

Але є один спосіб зберегти цей продукт харчування довше, пише Express.

Огірки, як і салат айсберг, містять в собі 96% води за обсягом. Вони корисні і смачні, але через великий обсяг води можуть виникнути проблеми при спробі їх зберігання протягом тривалого періоду.

Один з експертів розповів, що найгіршим способом зберігання є зберігати нарізані огірки в пластиковому пакеті в холодильнику.

Кращий спосіб зберігати вдома огірки

Ще один спосіб зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими і зберігалися довше декількох днів, — в паперових рушниках.

Огірки, куплені в супермаркеті, слід вийняти з пластикової упаковки, вимити і висушити.

Після висихання загорніть їх у паперовий рушник або кухонний рушник і помістіть в пластиковий пакет із застібкою-блискавкою.

Рушник допоможе поглинути зайву зовнішню вологу під час їх зберігання. Чи не запечатуйте пакет, залиште його трохи відкритим.

Секрети по зберіганню огірків

Огірки вимагають достатньої циркуляції повітря, тому краще помістити їх в ящик для овочів в холодильнику. Відзначимо, що ці овочі люблять прохолоду, а не пронизливий холод.

Тримайте їх окремо від будь-яких інших фруктів і овочів, які виділяють багато етиленового газу. Огірки неймовірно чутливі до цього дозріваючого газу.

Пам'ятайте, що їх не потрібно зберігати поруч з бананами, помідорами і динями.