Этот симптом повышает риск ранней смерти: ученые сделали новое заявление

Ученые назвали симптом, которые указывает на риск ранней смерти (Коллаж РБК-Украина)

Проблемы с обонянием могут говорить о развитии риска преждевременной смерти

Ученые назвали симптом, который повышает риск смерти, особенно у людей старше 65 лет. В новом исследовании сообщается, что этот симптом может свидетельствовать о болезни, для которой характерно дегенеративное изменение нервной ткани.

Именно такой распространенный симптом, как снижение обоняния, может указывать на риск смерти у людей старше 65 лет. Об этом говорится в материале ученых, опубликованном в JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.

В более ранних исследованиях медики связывали нарушение обоняния с плохим питанием, снижением безопасности и со снижением в общем качества жизни. А вот теперь - потеря обоняния может быть связана с развитием болезней, которые поражают нервную ткань.

Кроме того, это может объяснить повышенную смертность у людей, которые обнаружили у себя такой симптом. Также нарушение обоняния может быть спутником когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о здоровье 3,5 тысячи человек, возраст которых был старше 40 лет. На потерю обоняния жаловались около 21% человек, а вот тесты подтвердили наличие сопутствующих заболеваний только у 13%.

По словам медиков, только объективное снижение обоняния может быть фактором риска преждевременной смерти. У пациентов старше 65 лет этот фактор показывает развитие рисков до 18%.

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