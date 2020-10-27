Цей симптом підвищує ризик ранньої смерті: вчені зробили нову заяву

Вчені назвали симптом, що вказує на ризик ранньої смерті (Колаж РБК-Україна)

Проблеми з нюхом можуть говорити про розвиток ризику передчасної смерті

Вчені назвали симптом, який підвищує ризик смерті, особливо у людей старше 65 років. У новому дослідженні повідомляється, що цей симптом може свідчити про хворобу, для якої характерно дегенеративна зміна нервової тканини.

Саме такий поширений симптом, як зниження нюху, може вказувати на ризик смерті у людей старше 65 років. Про це йдеться в матеріалі вчених, опублікованому в JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.

В більш ранніх дослідженнях медики пов'язували порушення нюху з поганим харчуванням, зниженням безпеки та зі зниженням у загальному якості життя. А ось тепер - втрата нюху може бути пов'язана з розвитком хвороб, які вражають нервову тканину.

Крім того, це може пояснити підвищену смертність у людей, які виявили у себе такий симптом. Також порушення нюху може бути супутником когнітивних порушень в літньому віці.

У ході дослідження вчені проаналізували дані про здоров'я 3,5 тисячі осіб, вік яких був старше 40 років. На втрату нюху скаржилися близько 21% людей, а ось тести підтвердили наявність супутніх захворювань тільки у 13%.

За словами медиків, тільки об'єктивне зниження нюху може бути фактором ризику передчасної смерті. У пацієнтів старше 65 років цей фактор показує розвиток ризиків до 18%.

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