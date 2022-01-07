Цей симптом онкології проявляється на обличчі і шиї: будьте обережні

В останнє десятиліття онкологія стає все більш і більш поширеною. Є один симптом, який з'являється на шиї, обличчі та вухах, і може вказувати на те, що ви негайно повинні обстежитися.

Експерти Національної системи охорони здоров'я Великобританії повідомляють, що поява дефектів шкіри на шиї, обличчі та вухах може бути симптомом онкологічного захворювання — базальноклітинної карциноми.

Дослідження показали, що на шкірі часто виникають шишки або червоні лускаті плями, нерідко відрізняються темним або коричневим кольором. Також ви можете помітити плями, дуже схожі на шрами.

Відзначається, що пухлини можуть проявлятися в різних формах.

"Базальні пухлини можуть приймати різні форми, включаючи перлинно-білу або воскову шишку, часто з видимими кровоносними судинами на вухах, шиї або обличчі", - кажуть вчені.

Інші органи охорони здоров'я описують появу шишок різного кольору.

"Шишка повільно стає більше і може стати твердою, кровоточити або перетворитися на хворобливу виразку", - пишуть у виданні.

Цей вид раку вважається одним, який найбільш піддаються лікуванню, тому що він рідко поширюється на інші частини тіла, тому його можна вилікувати.

"Існує невеликий ризик (до 5 відсотків) плоскоклітинного раку, що поширюється на інші частини тіла, зазвичай в лімфатичні вузли (маленькі залози, виявлені по всьому тілу)", - повідомляють вчені.