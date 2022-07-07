Этот симптом коронавируса появляется у полностью вакцинированных людей
В странах Европы в последнее время увеличилось количество заболевших коронавирусом. Но есть симптом даже у вакцинированных людей, который может показать, что вы все-таки заразились.
Об этом пишет издание Express.
Великобритания переживает очередную волну Covid, и она еще не достигла пика. Пока что всплеск не привел к смертям, но количество госпитализаций неуклонно растет. Большое количество прививок, несомненно, помогает остановить нынешнюю волну, но симптомы все еще могут проявляться у полностью привитых.
Какой симптом возникает у привитых
На самом деле, в ходе пандемии появилось любопытная деталь.
Исследование ZOE Health Study, которое отслеживало распространение пандемии с помощью информации миллионов пользователей в своем приложении, показало, что єтот симптом чаще встречается среди полностью вакцинированных.
Команда ZOE заметила, что люди, которые были вакцинированы, а затем у них был положительный результат на COVID-19, "с большей вероятностью" сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививки.
В свете этого понимания команда ZOE посоветовала следующее:
"Если вы были вакцинированы и начинаете много чихать без объяснения причин, вам следует пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете рядом с людьми, которые подвергаются большему риску от болезни", - сказано в сообщении.
Как мы ранее писали, врач рассказал, почему нужно сделать бустерную дозу прививки, если есть возможность.
Напомним, что ВОЗ назвала страну, которая препятствует изучению происхождения COVID-19.