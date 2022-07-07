Цей симптом коронавірусу з'являється у повністю вакцинованих людей

У країнах Європи останнім часом збільшилася кількість хворих на коронавірус. Але є симптом навіть у вакцинованих людей, який може показати, що ви все-таки заразилися.

Великобританія переживає чергову хвилю, і вона ще не досягла піку. Поки що сплеск не призвів до смертей, але кількість госпіталізацій неухильно зростає. Велика кількість щеплень, безсумнівно, допомагає зупинити нинішню хвилю, але симптоми все ще можуть проявлятися у повністю щеплених.

Який симптом виникає у щеплених

Насправді, в ході пандемії з'явилася цікава деталь.

Дослідження ZOE Health Study, яке відстежувало поширення пандемії за допомогою інформації мільйонів користувачів у своєму додатку, показало, що цей симптом частіше зустрічається серед повністю вакцинованих.

Команда Зоє зауважила, що люди, які були вакциновані, а потім мали позитивний результат на COVID-19, "частіше" повідомляли про чхання як симптом у порівнянні з тими, хто не вакцинувався.

У світлі цього розуміння команда ZOE порадила наступне:

"Якщо ви були вакциновані і починаєте багато чхати без пояснення причин, вам слід пройти тест на COVID, особливо якщо ви живете або працюєте поруч з людьми, які піддаються більшому ризику від хвороби", - сказано в повідомленні.