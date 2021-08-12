Этот ритуал в пятницу 13-го поможет вам исполнить любое желание
Пятница 13-е августа станет первым таким днем в 2021-м году. Подобное сочетание окутано рядом суеверий в культуре у многих народов. Этого дня боятся и в то же время верят, что он может дарить удачу и даже исполнять желания.
Как привлечь везение в этот особенный день - читайте ниже в нашем материале.
Ритуал для исполнения желаний в пятницу 13-го
Приготовьте чистый лист бумаги, а также три церковных свечи. Сконцентрируйтесь на желаемом перед тем как проводить обряд.
В полночь зажгите свечи. Возьмите одну из них и подожгите листок. При этом проговаривайте самое заветное желание в уме. А после того, как бумага догорит, соберите пепел и развейте его через окно. При этом нужно произносить "Да будет так!"
Молитва на пятницу 13-е
Если вы боитесь этого дня, начните его с защитной молитвы. К примеру, можно произнести слова "Отче наш".
А после него трижды сказать:
"Святая пятница сильней, а я стою за ней, а не за сегодняшней. Аминь".
Обряд на деньги
Оставшись наедине возьмите денежную купюру крупного номинала. Чем выше - тем лучше.
Произнесите три раза такие слова:
"Как много деревьев в лесу растет, так пусть и у меня будет много денег! Растите деньги, возрастайте, мне богатство дайте!"
Затем следует спрятать купюру в таком месте, где ее никто не обнаружит. В нем она должна пролежать в течение 12 дней. После этого потратьте деньги на что-то полезное.
Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в пятницу 13-го числа, чтобы не навлечь на себя беду и горести.
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