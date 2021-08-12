Цей ритуал в п'ятницю 13-го допоможе вам виконати будь-яке бажання
П'ятниця 13-е серпня стане першим таким днем в 2021-му році. Подібне поєднання оповите рядом забобонів в культурі у багатьох народів. Цього дня бояться і в той же час вірять, що він може дарувати удачу і навіть виконувати бажання.
Як привернути везіння в цей особливий день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Ритуал для здійснення бажань в п'ятницю 13-го
Приготуйте чистий аркуш паперу, а також три церковних свічки. Сконцентруйтеся на бажаному перед тим як проводити обряд.
Опівночі запаліть свічки. Візьміть одну з них і підпаліть листок. При цьому промовляйте найзаповітніше бажання в голові. А після того, як папір догорить, зберіть попіл і розвійте його через вікно. При цьому потрібно вимовляти "Хай буде так!"
Молитва на п'ятницю 13-е
Якщо ви боїтеся цього дня, почніть його з захисної молитви. Наприклад, можна вимовити слова "Отче наш".
А після нього тричі сказати:
"Свята п'ятниця сильніше, а я стою за нею, а не за сьогоднішньою. Амінь".
Обряд на гроші
Залишившись наодинці візьміть грошову купюру великого номіналу. Чим вище - тим краще.
Скажіть три рази такі слова:
"Як багато дерев в лісі росте, так нехай і у мене буде багато грошей! Ростіть гроші, зростайте, мені багатство дайте!"
Потім слід заховати купюру в такому місці, де її ніхто не виявить. У ньому вона повинна пролежати протягом 12 днів. Після цього витратьте гроші на щось корисне.
Раніше ми писали, що категорично не можна робити в п'ятницю 13-го числа, щоб не накликати на себе біду і прикрощі.
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