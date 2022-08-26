Этот простой тест на пальцах может определить болезни сердца, печени и рака

Отсутствие ромбовидной щели между указательными пальцами, когда вы касаетесь их ногтями, может быть признаком серьезных заболеваний, считают некоторые эксперты. Выявить признаки опасного симптома поможет простое упражнение, которое называется "Тест окна Шамрота".

Как выполнить упражнение

Следует сложить ногти указательных пальцев вместе с высоким межфаланговым суставом, и если вы видите ромбовидный промежуток - так называемый знак Шамрота - это хороший знак. Если же нет, то резонно запланировать визит к медикам для проверки.

Для выполнения такого упражнения потребуется всего несколько секунд.

Не обязательно, чтобы это были указательные пальцы - можно и большими, и безымянными и так далее.

Между ногтями и высокими стыками пальцев должно появиться "окошко", которое напоминает по форме бриллиант. Если ногти полностью прилегают друг к другу, это может свидетельствовать о том, что у вас есть так называемые "пальцы Гиппократа" или "палочные" пальцы.

Такие образуются, когда количество мягких тканей под ногтевыми ложами увеличивается, что может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

"Тест Шамрота": (а) нормальный палец и (б) пространство между ногтями заполнено касанием друг друга (фото: esearchgate.net)

Упражнение на пальцах "Тест окна Шамрота" (фото: maxresdefault)

На какие недуги это может указывать

У людей, у которых нет ромбовидной щели, могут быть сплющенные пальцы, что может быть признаком различных заболеваний, в том числе проблем с сердцем и болезни печени.

Также среди рисков - немелкоклеточный рак легкого, наиболее распространенный тип заболевания, которым страдают около 87% всех больных раком легких.

"Палочные" пальцы появляются также при некоторых заболеваниях легких, таких как абсцессе легкого, фиброзе легких и бронхоэктазе.

"Тест используется медицинскими работниками как частичный метод подтверждения состояния, но вы также можете провести тест самостоятельно - и это займет всего несколько секунд", - рассказала британская медсестра-онколог Эмма Нортон в комментарии Huffington Post.

"Пальцы Гиппократа" происходят на разных узнаваемых стадиях, начиная с того, что ногтевое ложе становится мягким, а кожа рядом с ним блестит, пишет Daily Mail.

Ногти могут изогнуться больше, чем обычно, если смотреть сбоку, а затем кончики пальцев могут опухнуть и стать больше, чем обычно.

Рекомендуется, если вы заметили такие изменения пальцев или во время "теста Шамрота" не заметили "окна" между ногтевыми пластинами - обратиться к семейному врачу.

Видео: обследование на предмет сдавливания пальцев и проведение "Теста окна Шамрота"