Цей простий тест на пальцях може визначити хвороби серця, печінки і раку

Відсутність ромбовидної щілини між вказівними пальцями, коли ви торкаєтеся їх нігтями, може бути ознакою серйозних захворювань, вважають деякі експерти. Виявити ознаки небезпечного симптому допоможе проста вправа, що називається "Тест вікна Шамрота".

Як виконати вправу

Слід скласти нігті вказівних пальців разом з високим міжфаланговим суглобом, і якщо ви бачите ромбовидний проміжок - так званий знак Шамрота - це хороший знак. Якщо ж ні, то резонно запланувати візит до медиків для перевірки.

Для виконання такої вправи потрібно всього кілька секунд.

Не обов'язково, щоб це були вказівні пальці - можна і великими, і безіменними і так далі.

Між нігтями і високими стиками пальців має з'явитися "віконце", яке нагадує за формою діамант. Якщо нігті повністю прилягають один до одного, це може свідчити про те, що у вас є так звані "пальці Гіппократа" або "паличні" пальці.

Такі утворюються, коли кількість м'яких тканин під нігтьовими ложами збільшується, що може сигналізувати про проблеми зі здоров'ям.

"Тест Шамрота": (а) нормальний палець і (б) простір між нігтями заповнений дотиком один до одного (фото: esearchgate.net)

Вправа на пальцях "тест вікна Шамрота" (фото: maxresdefault)

На які недуги це може вказувати

У людей, у яких немає ромбовидної щілини, можуть бути сплющені пальці, що може бути ознакою різних захворювань, в тому числі проблем з серцем і хвороби печінки.

Також серед ризиків - недрібноклітинний рак легені, найпоширеніший тип захворювання, яким страждають близько 87% всіх хворих на рак легенів.

"Паличні" пальці з'являються також при деяких захворюваннях легенів, таких як абсцесі легені, фіброзі легенів і бронхоектазі.

"Тест використовується медичними працівниками як частковий метод підтвердження стану, але ви також можете провести тест самостійно - і це займе всього кілька секунд", - розповіла британська медсестра-онколог Емма Нортон в коментарі Huffington Post.

"Пальці Гіппократа" утворюються на різних впізнаваних стадіях, починаючи з того, що нігтьове ложе стає м'яким, а шкіра поруч з ним блищить, пише Daily Mail.

Нігті можуть зігнутися більше, ніж зазвичай, якщо дивитися збоку, а потім кінці пальців можуть опухнути і стати більшими, ніж зазвичай.

Рекомендується, якщо ви помітили такі зміни пальців або під час "тесту Шамрота" не помітили "вікна" між нігтьовими пластинами - звернутися до сімейного лікаря.

Відео: обстеження на предмет здавлювання пальців і проведення "тесту вікна Шамрота"