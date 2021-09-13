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Цей простий продукт знижує ризик інсульту: є майже на кожній кухні

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Понеділок 13 вересня 2021 07:09
Цей простий продукт знижує ризик інсульту: є майже на кожній кухні Фото: цей продукт здатний знизити ризик інсульту (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені з Японії провели дослідження про вплив деяких продуктів на стан організму людини та виявили продукт, який при регулярному застосуванні здатний знизити ризик інсульту на 16%.

Про це повідомляється в матеріалі видання Wworld.

Дослідження японських вчених тривало 15 років і було спрямоване на вплив харчових звичок людини на зміцнення судин.

Дослідники спостерігали за стан здоров'я понад 70 тисяч добровольців з країн Азії. У досвіді брали участь респонденти до 74 років. І спочатку ні у кого з них не було проблем з серцево-судинною системою.

Як виявилося, вживання в їжу продуктів, які вироблені з арахісу або вживання горіхів в чистому вигляді, знижувало ризик розвитку інсультів на 16%. Такі продукти знижували та ризик розвитку ішемії мозку - на 20%.

"Ми вперше показали, що вживання великої кількості арахісу статистично пов'язане зі зменшенням частоти інсультів серед жителів Азії. Це говорить на користь того, щоб додавати продукти на базі арахісу в дієту і це буде корисним для здоров'я людини та стану судин і її мозку", - зазначив один з авторів дослідження, професор університету Осаки Сатойо Ікехара.

Варто відзначити, що арахісова паста та інші продукти з арахісу – сильний алерген. Тому не варто вживати такі продукти без консультації з лікарем.

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