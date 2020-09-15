Этот продукт убивает паразитов и бактерии: есть в любом холодильнике

Чеснок (иллюстративное фото: canva.com)

Медики уточнили, что чеснок также обладает противопаразитарными свойствами

Врачи назвали продукт, который очень эффективен в борьбе против паразитов и бактерий. Ученые доказали эффективность чеснока при паразитарных инфекциях. Исследователи изучали экстракт чеснока и отдельно аллицин - органическое соединение, которое образуется при механическом разрушении его клеток, для предотвращения воспаления и развития паразитарного заболевания шистосомоз. Чем полезен чеснок, при каких болезнях он помогает и кому его лучше не употреблять - читайте ниже.

Аллицин отвечает за запах чеснока и некоторые целебные свойства, которые могут также помочь с контролем слишком высокого уровня холестерина, артериального давления, при атеросклерозе, сахарном диабете и других заболеваниях. 100 г чеснока могут содержать до 150 калорий, 33 г углеводов и 6,36 г белка, а также различные витамины и минералы, такие как В1, В2, В3, В6, С, фолат, кальций, железо, магний, марганец, фосфор, калий, натрий и цинк.

В экспериментах на мышах специалисты сравнивали действие чеснока и аллицина на маркеры фиброза печени инфицированных особей с антигельминтным препаратом празиквантелом. Также было оценено экспрессию мРНК провоспалительных цитокинов. У грызунов, которым давали аллицин и чесночный экстракт, наблюдалось снижение популяции паразитов, а также биохимических маркеров фиброза печени и провоспалительных цитокинов. Полученный эффект был подобен действию празиквантела без побочных явлений. Ученые пришли к выводу, что благодаря иммуномодулирующим и противовоспалительным свойствам чеснок и аллицин можно применять для лечения шистосомоза.

Чем полезен чеснок:

Стимулирует макрофаги, лейкоциты, моноциты и нейтрофилы (белые тельца крови), увеличивает продукцию глутатиона (поддержание иммунной системы).

Увеличивает NK-клетки и T-лимфоциты, повышая устойчивость организма к вирусам, профилактируя ОРВИ и снижая воспалительные цитокины.

Снижает рост Candidа (противогрибковое действие).

Улучшает здоровье ротовой полости (профилактика периодонтитов).

Активный в лечении и профилактики Хеликобактера (поддержание здоровой микрофлоры желудка).

Активирует JNK1 and caspase-3, которые убивают онко клетки. Также он защищает клетки головного мозга от разрушения и улучшает когнитивные навыки. Еще этот элемент снижает оксидативный стресс и борется со свободными радикалами (anti-age эффект).

Профилактирует развитие рака груди.

Этил ацетат в чесноке препятствует развитию аллергии за счет угнетения белка иммунной системы FceRI и снижает выделение гистамина.

Защита от УФО, благодаря снижению уроканиновой кислоты в коже.

Снижает общий холестерин и фракции "плохого холестерина" (ЛПНП), тем самым нормализуя липидный обмен.

Препятствует ожирению, влияя на количество жировой ткани.

Кому не стоит употреблять чеснок

Употреблять чеснок нужно осторожно и в небольших количествах, так для некоторых категорий этот полезный продукт может стать опасным.

В первую очередь специалисты не рекомендуют употреблять чеснок в большом количестве тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, особенно если это язвенные или воспалительные процессы в стадии обострения. Также стоит исключить чеснок из рациона тем, кто недавно перенес отравление.

Кроме того, чеснок способен понижать давление, поэтому гипотоникам стоит употреблять его с осторожностью. Не рекомендуется есть чеснок при холецистите, панкреатите, хронических заболеваниях почек или печени.

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