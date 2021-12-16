Этот продукт повышает холестерин и незаметно вас убивает

Почему мясо лучше не есть каждый день

Специалист очень рекомендует людям максимально уменьшить количество мяса в рационе или вовсе от него отказаться.

"В нем содержится насыщенный жир. Если употреблять эти жиры в чрезмерном количество, вырастет уровень холестерина в крови. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала диетолог.

По словам нутрициолога, люди обожают заказывать стейки в ресторанах. Но вместо него лучше выбрать рыбу.

"Если кто-то придерживается диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, ежедневное употребление стейков может быть не лучшим выбором", - сообщила специалист.

Мясо приводит к раку

Кстати, по данным некоторых исследований, ежедневное употребление 100 г красного мяса повышает риск возникновения рака толстого кишечника на 17%. С другой стороны, точно сказать, какое количество красного мяса абсолютно безвредно для здоровья невозможно.