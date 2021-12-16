Цей продукт підвищує холестерин і непомітно вас вбиває

Чому м'ясо краще не їсти кожен день

Спеціаліст дуже рекомендує людям максимально зменшити кількість м'яса в раціоні або зовсім від нього відмовитися.

"У ньому міститься насичений жир. Якщо вживати ці жири в надмірній кількості, виросте рівень холестерину в крові. Це підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань", - розповіла дієтолог.

За словами нутриціолога, люди обожнюють замовляти стейки в ресторанах. Але замість них краще вибрати рибу.

"Якщо хтось дотримується дієти з високим вмістом насичених жирів і холестерину, щоденне вживання стейків може бути не кращим вибором", - повідомила фахівець.

М'ясо призводить до раку

До речі, за даними деяких досліджень, щоденне вживання 100 г червоного м'яса підвищує ризик виникнення раку товстого кишечника на 17%. З іншого боку, точно сказати, яка кількість червоного м'яса абсолютно нешкідливо для здоров'я неможливо.