ru ua
Чт, 16 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Этот популярный украинский овощ может повышать риск онкологии

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 14:01
Этот популярный украинский овощ может повышать риск онкологии Фото: Употребление обработанных растительных продуктов - совсем неполезно (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Все знают, что употребление овощей является полезным для организма. Но некоторые из них, оказывается, могут приводить к риску заболеваний онкологией.

Результаты нового исследования показывают, что некоторые модели питания с упором на растительную пищу, могут поставить под угрозу наше здоровье, пишет Express.

В чем состоит исследование

Новое исследование, продолжавшееся 21 год, изучило 65 574 женщин в постменопаузе, чтобы оценить связь между растительной диетой и риском развития рака.

Все участники были отобраны на основе того, насколько здоровой была их диета. Все они заполняли анкеты питания. Хотя в рацион некоторых респондентов входили мясные продукты, упор делался в основном на продукты растительного происхождения.

В ходе исследования у 3968 женщин был диагностирован рак молочной железы. Результаты показали, что растительная диета с высоким содержанием цельного зерна, фруктов и овощей обеспечивает наибольшую защиту от рака.

Этот популярный украинский овощ может повышать риск онкологииОбработанная растительная пища может увеличивать риск онкологии (express.co.uk)

Результаты также показали, что у тех, кто придерживался более здоровой растительной диеты, риск рака молочной железы был на 14 % ниже. Напротив, у тех, кто придерживался менее здоровой растительной диеты, риск заболеть раком увеличился на 20%.

Выбирайте правильную растительную пищу

Выбор качественных растительных продуктов имеет решающее значение для профилактики рака. Здоровая растительная диета должна включать продукты с высоким содержанием железа, цинка, кальция и витамина B12, отмечает ведущий автор исследования Санам Шах.

Так, например, употребление обработанных растительных продуктов может быть риском возникновения онкологии.

"Нездоровая растительная диета, включающая более высокое потребление в основном обработанных продуктов растительного происхождения, таких как рафинированное зерно, фруктовые соки, сладости, десерты и картофель, будет хуже для профилактики рака груди", - сообщает автор исследования.

Полученные результаты совпали с рядом недавних исследований, указывающих на опасность ультрапереработанных растительных продуктов.

Эти типы продуктов неразрывно связаны с более высоким риском сердечных заболеваний, ожирения и диабета.

Вам будет интересно прочесть, что употребление одной чашки сладкого кофе или чая в день в день связано с повышенным риском развития рака печени, предупреждают ученые.

Читайте также, что ученые рассказали о напитке, приводящем к раку. И это не алкоголь!

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее