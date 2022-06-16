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Цей популярний український овоч може підвищувати ризик онкології

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Четвер 16 червня 2022 14:01
Цей популярний український овоч може підвищувати ризик онкології Фото: вживання оброблених рослинних продуктів - зовсім некорисно (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Всі знають, що вживання овочів є корисним для організму. Але деякі з них, виявляється, можуть призводити до ризику захворювань онкологією.

Результати нового дослідження показують, що деякі моделі харчування з упором на рослинну їжу, можуть поставити під загрозу наше здоров'я, пише Express.

В чому полягає дослідження

Нове дослідження, яке тривало 21 рік, вивчило 65 574 жінок в постменопаузі, щоб оцінити зв'язок між рослинною дієтою та ризиком розвитку раку.

Всі учасники були відібрані на основі того, наскільки здоровою була їхня дієта. Всі вони заповнювали анкети харчування. Хоча в раціон деяких респондентів входили м'ясні продукти, упор робився в основному на продукти рослинного походження.

В ході дослідження у 3968 жінок був діагностований рак молочної залози. Результати показали, що рослинна дієта з високим вмістом цільного зерна, фруктів і овочів забезпечує найбільший захист від раку.

Цей популярний український овоч може підвищувати ризик онкологіїОброблена рослинна їжа може збільшувати ризик онкології (express.co.uk)

Результати також показали, що у тих, хто дотримувався більш здорової рослинної дієти, ризик раку молочної залози був на 14% нижче. Навпаки, у тих, хто дотримувався менш здорової рослинної дієти, ризик захворіти на рак збільшився на 20%.

Вибирайте правильну рослинну їжу

Вибір якісних рослинних продуктів має вирішальне значення для профілактики раку. Здорова рослинна дієта повинна включати продукти з високим вмістом заліза, цинку, кальцію і вітаміну B12, відзначає провідний автор дослідження Санам Шах.

Так, наприклад, вживання оброблених рослинних продуктів може бути ризиком виникнення онкології.

"Нездорова рослинна дієта, що включає більш високе споживання в основному оброблених продуктів рослинного походження, таких як рафіноване зерно, фруктові соки, солодощі, десерти і картопля, буде гірше для профілактики раку грудей", - повідомляє автор дослідження.

Отримані результати збіглися з низкою недавніх досліджень, що вказують на небезпеку ультраперероблених рослинних продуктів.

Ці типи продуктів нерозривно пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань, ожиріння та діабету.

Вам буде цікаво прочитати, що вживання однієї чашки солодкої кави або чаю день в день пов'язано з підвищеним ризиком розвитку раку печінки, попереджають вчені.

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