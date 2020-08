Этот популярный напиток может быть очень опасен: вызывает боль и бессонницу

Во всем мире чай считается очень полезным напитком. Его пьют во время простуды, чтобы согреться, для того, чтобы справиться с бессонницей, а также для похудения.

Однако медики предупреждают, что любой полезный продукт может оказаться опасным, если его применять неправильно. Специалисты назвали 9 симптомов того, что чай приносит не здоровье, а только неприятности. Об этом пишет Eat This, Not That.

Вы постоянно находитесь в стрессе. Чай действительно может помочь снять стресс и успокоиться, но если вы пьете его слишком много, то это состояние может усиливаться. Считается, что чай можно пить по вечерам, но на самом деле в этом напитке достаточно много кофеина. Постарайтесь не пить больше трех чашек чая в день.

Вы плохо спите. Некоторые виды чая могут улучшить сон, но вот обычный черный чай может лишить вас отдыха. Если вы не употребляете кофе, то ваша норма в день не более трех чашек чая и последнюю не стоит пить перед сном. Если вы пьете кофе ежедневно, то стоит уменьшить количество чая, чтобы нормализовать сон.

У вас часто бывает изжога. Если изжога вас преследует после утренней чашки чая, то это может сигнализировать о том, что напиток усиливает ваш кислотный рефлюкс. Возможно чай блокирует выход пищи из желудка и это также дает ощущение изжоги.

У вас часто бывают боли в животе. Чай с имбирем помогает при болях в желудке, но это способность имбиря, а не чая. Чайные листья имеют дубильные вещества, которые добавляют напитку терпкий вкус и, если их много – поражают ткани пищеварительного тракта. Если вас подташнивает или появилась боль в животе после чашки чая – съешьте много белков или углеводов. Дубильные вещества свяжутся с ними и потеряют свое воздействие.

Вы чувствуете головную боль и головокружение. При умеренном употреблении напитков с кофеином таких симптомов не бывает. Но если ваша норма – более 6 чашек в день, то головная боль и головокружение будут сопровождать вас часто.

У вас появилась зависимость от кофеина. Действие кофе или чая недолгое и регулярное употребление может привести к зависимости. Прекратить употреблять напитки с кофеином очень сложно, но можно сократить. Чем дольше вы будете злоупотреблять, тем тяжелее будет зависимость.

У вас дефицит железа. Дубильные вещества связываются не только с белками и углеводами, но и железом. Они не позволяют ему усваиваться, а это приведет к дефициту. Особенно опасны такие чаи для вегетарианцев, так как дубильные вещества чаще связываются с железом из растительных источников.

Вы часто посещаете туалет. Любой напиток в большом объеме заставляет чаще посещать туалет, но у чая есть мочегонные действия. Если вы встаете по ночам или часто бегаете днем, то именно чай может быть источником дискомфорта.

Вы обезвожены. Так как чай мочегонное средство, то человек теряет много жидкости, особенно при злоупотреблении этим напитком. Если не компенсировать потери обычной водой, то чай может стать причиной сильного обезвоживания. Кофеин усиливает приток крови к почкам, и они начинают работать интенсивнее. Три и менее чашек в день вполне безопасны, а вот тем, кто пьет больше 6 чашек в день – стоит задуматься.

