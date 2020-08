Цей популярний напій може бути дуже небезпечний: викликає біль та безсоння

У всьому світі чай вважається дуже корисним напоєм. Його п'ють під час застуди, щоб зігрітися, для того, щоб впоратися з безсонням, а також для схуднення.

Проте медики попереджають, що будь-який корисний продукт може виявитися небезпечним, якщо його застосовувати неправильно. Фахівці назвали 9 симптомів того, що чай не приносить здоров'я, а тільки неприємності. Про це пише Eat This, Not That.

Ви постійно перебуваєте в стресі. Чай дійсно може допомогти зняти стрес і заспокоїтися, але якщо ви п'єте занадто багато, то цей стан може посилюватися. Вважається, що чай можна пити вечорами, але насправді в цьому напої досить багато кофеїну. Постарайтеся не пити більш як три чашки чаю в день.

Ви погано спите. Деякі види чаю можуть поліпшити сон, але ось звичайний чорний чай може позбавити вас відпочинку. Якщо ви не вживаєте каву, то ваша норма в день не більше трьох чашок чаю й останню не варто пити перед сном. Якщо ви п'єте каву щодня, то варто зменшити кількість чаю, щоб нормалізувати сон.

У вас часто буває печія. Якщо печія вас переслідує після ранкової чашки чаю, то це може сигналізувати про те, що напій посилює ваш кислотний рефлюкс. Можливо чай блокує вихід їжі зі шлунку і це також дає відчуття печії.

У вас часто бувають болі в животі. Чай з імбиром допомагає при болях в шлунку, але це здатність імбиру, а не чаю. Чайне листя має дубильні речовини, які додають напою терпкий смак і, якщо їх багато – вражають тканини травного тракту. Якщо вас нудить або з'явилася біль в животі після чашки чаю – з'їжте багато білків або вуглеводів. Дубильні речовини зв'яжуться з ними та втратять свій вплив.

Ви відчуваєте головний біль і запаморочення. При помірному вживанні напоїв з кофеїном таких симптомів не буває. Але якщо ваша норма – понад 6 чашок в день, то головний біль і запаморочення будуть супроводжувати вас часто.

У вас з'явилася залежність від кофеїну. Дія кави або чаю недовге і регулярне вживання може призвести до залежності. Припинити вживати напої з кофеїном дуже складно, але можна скоротити. Чим довше ви будете зловживати, тим важче буде залежність.

У вас дефіцит заліза. Дубильні речовини зв'язуються не тільки з білками та вуглеводами, але і залізом. Вони не дозволяють йому засвоюватися, а це призведе до дефіциту. Особливо небезпечні такі чаї для вегетаріанців, оскільки дубильні речовини частіше пов'язуються з залізом з рослинних джерел.

Ви часто відвідуєте туалет. Будь напій у великому обсязі змушує частіше відвідувати туалет, але у чаю є сечогінна дія. Якщо ви встаєте ночами або часто бігаєте вдень, то саме чай може бути джерелом дискомфорту.

Ви зневоднені. Оскільки чай сечогінний засіб, то людина втрачає багато рідини, особливо при зловживанні цим напоєм. Якщо не компенсувати втрати звичайною водою, то чай може стати причиною сильного зневоднення. Кофеїн підсилює приплив крові до нирок, і вони починають працювати інтенсивніше. Три та менше чашок в день цілком безпечні, а ось тим, хто п'є понад 6 чашок в день – варто задуматися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали напої, які не можна вживати вагітним жінкам.

А також ми писали про те, який чай є найкориснішим для людини.