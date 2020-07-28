Этот овощ поможет быстро похудеть: также защищает от рака

Зеленый горошек поможет похудеть (фото: pixabay.com)

Зеленый горошек поможет снизить вес и предотвратит раковые заболевания

Диетолог назвал всем известный продукт, который поможет сбросить вес и защитит от рака. Это зеленый горошек. Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко пояснила, что зеленый горошек, как и другие бобовые, не является калорийным, но может служить источником растительного белка. Именно поэтому его часто назначают при похудении. Об этом пишет "МедикФорум".

Горошек обладает и другими ценными свойствами. Он оказывает положительное влияние на кровотворение, улучшает функции головного мозга, а также полезен для профилактики гастроэнтерологических проблем и атеросклероза.



“Большое количество витаминов группы B, C, PP, E, A, K, таких макроэлементов, как калий, магний, фосфор, железо, селен. Например, первые два положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, поскольку стабилизируют артериальное давление. Такое же свойство у селена, но он еще выступает как антиоксидант, выводя свободные радикалы из организма, то есть препятствует старению организма”, - сообщила медик.



Не стоит забывать, что зеленый горошек противопоказан при индивидуальной непереносимости, аллергии или послеоперационных состояниях. Также чрезмерное употребление гороха чревато метеоризмом.

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